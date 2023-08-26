فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا تجدد الثقة في رئيسها

تم تجديد الثقة في محند أكلي بن يونس رئيسا للجمعية الوطنية لمجاهدي فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا 1954 - 1962 (الولاية السابعة) لعهدة جديدة، وذلك خلال أشغال جمعيتها العامة المنعقدة اليوم السبت بالجزائر العاصمة.

وفي كلمة قرأها نيابة عنه عضو الجمعية عمار لونيس، ذكر بن يونس أن الجمعية "تعمل على تخليد ذاكرة الشهداء الذي استشهدوا بفرنسا في سبيل تحرير الوطن من نير الاستعمار".

وأشار إلى أن هؤلاء المجاهدين "استطاعوا نقل الثورة إلى أرض العدو، حيث قاموا طيلة شهر أغسطس 1958 بهجومات على مختلف المؤسسات الاستراتيجية بفرنسا، على غرار الهجوم على مصنع للأسلحة بباريس".

وأكد أن الهدف الأساسي لهذه الجمعية هو "الحفاظ على الذاكرة وعلى وحدة الوطن وسيادته".