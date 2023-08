Fermeture provisoire des laboratoires "HUP.P Pharma"

Les services du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique ont annoncé, samedi dans un communiqué, la fermeture temporaire, depuis jeudi dernier, des laboratoires de l'entreprise spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine "HUP.P Pharma", et ce, pour violation des règles de bonnes pratiques de fabrication.

"Les services du ministère de l'Industrie et de la Production Pharmaceutique ont procédé, le 24 août 2023, à la fermeture temporaire de l'entreprise pharmaceutique spécialisée dans la fabrication de produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine, SARL HUP.P PHARMA, en raison de violations des règles de bonnes pratiques de fabrication", lit-on dans le communiqué.

Cette mesure intervient dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions du décret exécutif 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021, relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, a précisé le ministère.