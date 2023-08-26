رياح قوية في عدة ولايات

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، في نشرية خاصة، اليوم السبت، هبوب رياح قوية شمالية إلى شمالية غربية تقدر سرعتها إلى 60-70 كلم/سا وتصل أحيانا إلى 80 كلم /سا بعدة ولايات عبر الوطن.

ووفق ذات البيان فإن الولايات المعنية هي: المسيلة، بسكرة، بني عباس، المغير، الوادي، النعامة، البيض، سعيدة، تيارت، الجلفة، بجاية، تيزي وزو، جيجل، عنابة، الطارف، سكيكدة، مستغانم، تيبازة، الشلف، بومرداس.

وحددت مصالح الأرصاد الجوية فترة صلاحية النشرية من الساعة الثانية زوالا من يوم غد الأحد إلى غاية الساعة الثالثة زوالا من بعد غد الإثنين.