وفاة المجاهد بوسنان بومنجل

انتقل إلى رحمة الله المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني بالولاية التاريخية الثانية بوسنان بومنجل، حسب ما علم اليوم السبت لدى وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

ويعد الفقيد وهو من طلبة معهد ابن باديس، من رجال الحركة الوطنية بمنطقة سكيكدة وما جاورها، وهو من الرعيل الأول لثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة وأحد قادتها بالولاية التاريخية الثانية.

كما يعد المجاهد الراحل من الذين شاركوا في هجومات الشمال القسنطيني في 20 أغسطس 1955، إلى جانب مشاركته في عدة عمليات عسكرية ومعارك خاضها جيش التحرير الوطني ضد الاستعمار لاسترجاع السيادة الوطنية.

وقد ساهم الراحل بعد الاستقلال في مراحل البناء والتشييد وشهد إنجازات بنات وأبناء الجزائر الحافظين لأمانة الشهداء الأبرار.

وأمام هذا المصاب الجلل، يتقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأصدق التعازي وأخلص المواساة إلى أسرة الفقيد وإلى رفاقه في الجهاد, سائلا المولى عز وجل أن بتغمده بواسع رجمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.