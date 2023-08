Décès du moudjahid Bousnane Boumendjel

Le moudjahid et officier de l'Armée de libération nationale (ALN) à la wilaya II historique, Bousnane Boumendjel est décédé, a-t-on appris samedi auprès du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit.

Etudiant de l'Institut Ben Badis, le défunt faisait partie des hommes du mouvement national dans la région de Skikda, et fut un des moudjahidine de la première heure ayant rejoint la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954.

Le regretté, un des dirigeants de la wilaya II historique, a participé à l'Offensive du Nord-Constantinois le 20 août 1955 et à de nombreuses opérations militaires et des batailles menées par l'ALN contre le colonisateur pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

Au lendemain de l'indépendance, le défunt a contribué à la phase de l'édification et de la construction et assisté aux acquis réalisés par les enfants de l'Algérie, fidèles aux serments des valeureux chouhada.

En cette douloureuse épreuve, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga, présente à la famille du défunt et à ses compagnons d'arme ses sincères condoléances, priant Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort aux siens.