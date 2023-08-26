يوم أسود في الجلفة

شهدت ولاية الجلفة، اليوم السبت، حادثي مرور مميتين أسفرا عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين، وفق ما أوردت مصالح الحماية المدنية.

وتوفي ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرين في حادث مرور وقع، مساء اليوم السبت، بمنطقة السرسو ببنهار في الجلفة.

وتدخلت إسعافات الوحدة الثانوية بعين وسارة في حدود الساعة 16 سا و40 د لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام مباشر ما بين سيارة من نوع داسيا ستيبواي وبيجو 505، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 167 ب الرابط بين عين وسارة وحد الصحاري بالضبط بمنطقة سرسو.

خلف الحادث وفاة 3 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم ما بين 45 سنة و55 سنة وإصابة 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 12 و45 سنة أين تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم وتحويلهم إلى مستشفى عين وسارة، فيما تم تحويل الضحايا المتوفيين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 17سا 20 دقيقة، من أجل حادث تصادم بين شاحنة ذات مقطورة وسيارتين سياحيتين على مستوى الطريق الوطني رقم 01 مقطع الوسط، بلدية تعضميت ودائرة عين الإبل في ولاية الجلفة.

خلف الحادث وفاة 05 أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم وتحويل الوفيات إلى مصلحة حفظ الجثث للمستشفى المحلي.