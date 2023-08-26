سجاتي ومولا يخيبان

فشل العداءان الجزائريان جمال سجاتي وسليمان مولا في الصعود على منصة التتويج خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقامة حاليا في مدينة بودابست المجرية.

وشارك ممثلا الجزائر في نهائي سباق الـ800 متر، مساء اليوم السبت، حيث اكتفى سليمان مولا بالمركز الخامس بزمن 1.44.95دق، قبل زميله جمال سجاتي جمال الذي حل سادسا بزمن 1.45.08 دق.

وتوج بالميدالية الذهبية الكندي ماركو أروب، تبعه الكيني ايمانويل وانيونيي الذي تحصل على الفضة، فيما كان البرونز من نصيب البريطاني بن باتيسون.

هذا الإخفاق يضع الثنائي أمام حتمية التحضير الجيد من أجل حصد ميدالية خلال الموعد الأهم المتمثل في الألعاب الأولمبية بباريس، الصيف المقبل.