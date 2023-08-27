حجز أجبان غير صالحة للاستهلاك

قامت كتيبة الطريق العام التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية البيض، على اثر نقطة مراقبة على مستوى الحاجز الأمني طريق سعيدة، بتوقيف شاحنة من نوع كيافريقو مزودة بمبرد، تبين أن الشاحنة كانت محملة بمادة الجبن لشركة بال، من نوع لافاش كيري، شاف، بيكون، كيري، بمجموع 913 وحدة، عملية المراقبة بينت أن مؤشر الحرارة لغرفة التبريد يشير إلى درجة 31,8 درجة مئوية، حسب الرد على التكليف الشخصي الذي يثبت من مصالح التجارة أنها غير صالحة للإستهلاك البشري، لعدم احترام شروط الحفظ (التبريد)، في نفس السياق تم توقيف شاحنة من نوع كيا فريقو مزودة بمبرد، تبين أن الشاحنة كانت محملة بأنواع مختلفة من مادة الجبن تقدر بـ 1146 وحدة، تم حجز الكمية وتسليمها بموجب وصل تسليم لأعوان التجارة، ليتم تحويل أصحاب السلع لمقر الكتيبة لاستكمال الإجراءات حيث أنجز ضدهم ملف قضائي، و تم إتلاف المحجوزات على مستوى مركز الردم التقني.