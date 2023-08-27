البويرة: الإفراج عن قائمة السكن الإجتماعي بسور الغزلان.

تم اليوم الأحد، الإفراج عن القائمة الإسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية الايجارية لحصة 208 وحدة سكنية ببلدية سور الغزلان بجنوب مقر ولاية البويرة.

العملية التي تحمل رقم 30 جرت في أجواء هادئة، بدت حسب استقراء أولي عن رضى عام بين المستفيدين هذه الأخيرة عبرت عن فرحتها هذا من جهة .

ومن جهة أخرى دعت ذات المصالح الغير مستفيدين أنه من رأى اجحافا في حقه عليه التقدم لايداع طعن على مستوى الولاية في آجال الثمانية أيام .

وقال عبد الحق خليفة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سور الغزلان سابقا أن حصة السكنات لبلدية سور الغزلان التي تستفيد منها من الولاية من صيغة الطابع الاجتماعي تبقى قليلة خاصة وان اعداد قائمة ب 208 مستفيد من عدد ملفات بلغت 6852 تم دراستها تبقى غير مرضية لتحقيق كل الرغبات.