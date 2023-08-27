المدية: إخماد 33 حريقا وتسجيل 40 حادث مرور

تمكنت مصالح الحماية المدنية في الفترة المتتدة من الـ 20 إلى 26 أوت من إخماد 33 حريق والسيطرة عليه في 102 تدخل تم إسعاف ويبقى أهمها حريق غابة منطقة بني خدي بلدية الحمدانية وغابة بني خليفة وو اد بوحنش بلدية و دائرة وزرة ، وحريق غابة كدية بوذراع بلدية بعطة دائرة العمارية.

واشارت ذات المصالح في بيان لها ان الحرائق كلها تم إخمادها والسيطرة عليها بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية وبدعم الوحدات الجوية للجيش الوطني الشعبي ومصالح الحماية المدنية بدون تسجيل أية خسائر بشرية تذكر .

اما بخصوص حوادث المرور فقد تم تسجيل وقوع 40 حادث على مستوى تراب إقليم ولاية المدية خلفت في مجملها 52 جريحا تم إسعافهم ونقلهم إلى المؤسسات الإستشفائية لتلقي العلاج اللازم .