الجلفة: تفكيك ورشة سرية لإنتاج و تحضير معجون التمر (الروب)

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري الفصحة بالجلفة، بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة من تفكيك ورشة سرية لإنتاج وتحضير معجون التمر (الروب) دون مسك بالسجل التجاري مع إنعدام الشروط الصحية مع سوء التخزين .

العملية جاءت على إثر معلومات تفيد بتحويل مسكن على مستوى حي الفصحة يستغل كورشة سرية لإنتاج و تحضير معجون التمر (الروب) ، ليتم التنقل لعين المكان بالتنسيق مع النيابة المحلية و مديرية التجارة، تم التنقل لعين المكان أين تم معاينة الورشة السالفة الذكر أين تبين أنها دون مسك بالسجل التجاري مع إنعدام الشروط الصحية مع سوء التخزين،أين تم حجز 02 فرن صناعي من الحجم الكبير، مع العتاد المستعمل في التعليب و إتلاف 50 قنطار من التمر.

من جهة أخرى، تمكنت عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية الجلفة، من حجز كمية من اللحوم البيضاء غير صالحة للإستهلاك البشري بالسوق المغطاة بمدينة الجلفة.

العملية جاءت على إثر دورية مراقبة من قبل عناصر ذات المصلحة على مستوى السوق المغطاة وسط مدينة الجلفة، أين لفت انتباههم شخص يقوم بنقل كمية من اللحوم البيضاء معبأة داخل أكياس بلاستيكية على متن شاحنته دون مراعاة الشروط الصحية.

وبعد معاينة الكمية المحجوزة المقدرة بــ:231.5 كلغ من قبل الطبيب البيطري، الذي أكد عدم صلاحيتهما للاستهلاك البشري، أين تم انجاز ملف قضائي ضد المُخَالِف.