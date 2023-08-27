مجزرة مرورية باليزي

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرين بجروح في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد بـ إن اميناس ولاية اليزي

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية صبيحة اليوم على الساعة 08سا 12د، من أجل حادث مرور تتمثل في إصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 38 بلدية و دائرة إن أميناس، الحادث يبعد 120كلم عن الوحدة المتدخلة اتجاه حسي مسعود.

وخلف الحادث 04 وفيات (03 من جنس أنثى 01 من جنس ذكر) تترواح أعمارهم مابين 20الى 60سنة وإصابة 03 أخرين بجروح مختلفة، نم تحويلهم الى المستشفى المحلي فيما تم تحويل الضحايا الى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى