غليزان: حجز 418 كبسولة من المؤثرات العقلية

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف مسبوق قضائيا،يبلغ من العمر31 سنة، يحوز على 418 كبسولة من المؤثرات العقلية، وسلاح أبيض محظور من الصنف السادس، وكذا مبلغ مالي من عائدات الترويج.

وجاءت العملية بناء على معلومات متعلقة بوجود أحد الأشخاص المشتبه فيهم يقوم بترويج المهلوسات في أوساط الشباب على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان.

وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه وضبط بحوزتهم على 418 كبسولة، وسلاح أبيض محظور ، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي قدره 13500 دج من عائدات ترويج هذه السموم.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمه أمام العدالة.