وزير التربية يعلن عن إدراج التربية المرورية وبكالوريا الفنون

أعلن وزير التربية الوطنية، الأستاذ عبد الحكيم بلعابد عن تنصيب مادة التربية المرورية في كل مراحل التعليم ابتداء من هذا الموسم، في خطوة للوقاية و التحسيس وترسيخ ثقافة مرورية لدى الأطفال.

و لفت وزير التربية في ندوة صحفية اليوم الأحد على هامش زيارته لولاية تيارت، إلى تنصيب السنة الثالثة ثانوي شعبة الفنون ابتداء من هذا الدخول المدرسي ما يسمح برفع عدد شعب امتحان البكالوريا في جوان القادم من 6 إلى 7 شعب بعد تنصيب السنة الثالثة فنون، وتنصيب السنة الرابعة ابتدائي لغة إنجليزية " بقرار من رئيس الجمهورية عقب تثبيت هذه المادة"، وأبرز وزير التربية أن كتاب اللغة الإنجليزية للسنة الرابعة ابتدائي متوفر بمراكز التوزيع التابعة للوزارة و موجود بالمؤسسات التربوية شأنه شأن البرنامج الخاص بهذه المادة، واعتبر الأستاذ بلعابد أن " إدارج اللغة الإنجليزية في التعليم الابتدائي مكسب استراتيجي".

كشف وزير التربية الوطنية،عن مساهمة نظام الرقمنة في رفع نسبة تلبية رغبات الأساتذة برسم الحركة النقلية التي شارك فيها حوالي 560 ألف أستاذ لأسباب اجتماعية أو مهنية، إلى 93 بالمائة خلال هذا الموسم مقارنة بالمواسم الماضية التي لم تتعدى من 32 بالمائة، بسبب الرقمنة التي تساهم في تحويل تلقائي بمنصب بمنصب، وقال وزير التربية أن نظام الرقمنة بقطاع التربة "آخذ بالتطور بشكل ملحوظ بالتنسيق مع قطاعات أخرى منها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و كذا وزارة السكن و العمران و المدينة في سياق التعامل البيني بين الأرضيات لتنسيق الجهود و العمل بفاعلية" و ساهم في تحقيق نتائج هي الأولى من نوعها، منها الحركة النقلية للأساتذة داخل الولاية و خارجها مع رفع فرص الانتقال من 5 إلى 10 خيارات، و رقمنة حظيرة السكنات الوظيفية و الإلزامية و الهياكل التربوية، هذه الأخيرة التي وصل عددها إلى 30 ألف مؤسسة بين ابتدائيات و متوسطات و ثانويات، يعمل بها قرابة مليون موظف و أزيد من 11 مليون تلميذ و تلميذة، يتوفر نظام المعلومات الجديد على معلومات و مسارات هؤلاء.