أبرز ما قاله بوميل عن تحضيرات مولودية الجزائر

تحدث مدرب مولودية الجزائر باتريس بوميل، عن تحضيرات النادي التي يجريها بمدينة ران الفرنسية استعدادا للموسم الكروي الجديد وكذا العديد من النقاط التي تخص التعداد و الأهداف المسطرة.

ومن أبرز التصريحات التي خص بها الخلية الإعلامية للنادي، قال التقني الفرنسي:"المعسكر الإعدادي، لحد الآن يجري كما سطرنا له، كنا نريد أن نصل إلى خمسة أو ستة أسابيع من التحضير مثل أي ناد محترف، واليوم إلى حد الآن لعبنا ثلاث مباريات ودية وتنظرنا رابعة (مساء اليوم الأحد) أيضا ومباراة خامسة يوم 30 من هذا الشهر، وصراحة اللاعبون إلى حد الآن يطبقون برنامج العمل كما يجب رغم كثافته وهم يعملون بجد ومن حظنا لا توجد إصابات والأهم أن الكل يعمل بابتسامة على الوجه وأنا راض عن العمل الذي قمنا به لحد الآن رغم أنني أنتظر فقط اكتمال التعداد".

وأضاف بوميل:" فيما يخص نوعية الفرق التي نواجهها وديا، فإن تأخر نهاية البطولة حرمنا من الدخول مبكرا في معسكر تحضيري، كنت أريد القدوم إلى هنا في نهاية شهر جويلية أو بداية شهر أوت، لأن ذلك كان سيسمح لنا بمواجهة فرق من دوري الدرجة الأولى والثانية في فرنسا، ولكن عندما وصلنا كان أغلب الدوريات انطلقت هنا، فالمواجهة التي لعبناها أمام فريق لافال كان مبرمجا أن نواجه تشكيلتهم الأساسية في آخر مباراة تحضيرية لهم، لكن رغم ذلك واجهونا بمزيج من الأساسيين والاحتياطيين، ولعبنا أيضا مع فرق من القسم الثالث الفرنسي وهي فرق تلعب باندفاع بدني كبير مثل سان لو ونانتير وهي مواجهات لم تكن سهلة وأعتقد أن لاعبينا قدموا أفضل ما لديهم ولعبوا بجدية وأظهروا قدراتهم".

“وعن الإستقدامات واصل قائلا :" راض عن الإستقدامات حيث كان من الضروري ضخ دماء جديدة في هذه التشكيلة، ومن جهتي كل لاعب جديد اجتمعت به على انفراد وشرحت له طريقتي في العمل وفلسفتي الكروية وحتى أضعه في ظروف جيدة، وقلت لهم بصريح العبارة أنني أحترم كثيرا اللاعبين الكبار وذوي الخبرة فنحن نتحدث عن أبطال إفريقيا مثلا ولاعبين حملوا قمصان فرق كبيرة، والأهم حسب وجهة نظري ليس ما سيقدمه اللاعب لأنني أعرف إمكانياتهم ولكن ما يهم كيف هي الحالة الذهنية للاعب داخل الفريق وصراحة أنا سعيد جدا بالحماس الذي أظهره اللاعبون الجدد إذ جعلوني أشعر أنهم معنا منذ مدة وذلك راجع لأنهم أحبوا هذا الفريق وكذلك لأنهم لعبوا مع بعضهم البعض في أندية أخرى سابقا وحتى في المنتخب".

وفيما يخص رزنامة المحترف الأول قال المدرب السابق لمنتخب كوت ديفوار :"فيما يخص رزنامة البطولة أعتقد أن لعب أول مباراة بدون جمهور أمام نجم بن عكنون قد يكون إيجابيا لأن البعض يرى أن اللاعبين يجب أن يبقوا بعيدين عن الضغط في البداية، ولكن من الجهة الأخرى قد يكون سلبيا لأننا سنفتقد دعم جمهورنا، أنا من جهتي هذا الموسم أريد أن أركز على فريقي فقط، لأننا نملك كل الإمكانيات والمقومات لنركز على عملنا فقط ويجب أن نجد الوصفة لجعل هذه التشكيلة في أفضل مستوياتها لأننا لو نصل إلى ذلك سيكون لنا كلام نقوله هذا الموسم، ولهذا لا أريد صراحة أن أهتم بالفرق المنافسة لأن كل الفرق تقريبا عندما تواجه المولودية تلعب بتحفيز تلقائي وتقدم أفضل مبارياتها أمامنا، وهذا ما يجب أن يدركه الجميع في الفريق ونحن ما علينا إلا أن نفرض أسلوبنا على المنافسين".

كما عرج بوميل حديثه عن مباريات البطولة التي يريد أن يدخلها بقوة :"بالنسبة لي لعب 11 مباراة في الجزائر العاصمة من أصل 15 في مرحلة الذهاب أمر قد يكون في صالحنا، ويبقى الأهم هو تحقيق أكبر عدد ممكن من النتائج الإيجابية في بداية البطولة وهو ما سيسمح لنا بكسب الثقة التي ستجعلنا نلعب بتركيز أكثر، صحيح أن تقليص التنقلات سيريحنا نوعا ما لأن اللعب خارج الديار في الجزائر يبقى أمرا صعبا ولكن في البطولة يجب أن تلعب في الجنوب وفي الشرق ويجب أن تتنقل إلى كل الفرق، أنا أحترم كل الأندية وتتذكرون كيف عجزنا الموسم الماضي عن تحقيق الفوز أمام آخر الترتيب داخل الديار ولكنني أعول كثيرا على فريقي وخاصة اللاعبين لأنهم يملكون كل الإمكانات لتحقيق موسم كبير".

وختم :"أهدافي في المولودية واضحة فأنا موجود هنا من أجل التألق والبروز، أريد أن أشعر بالسعادة وجعل الأنصار والإدارة واللاعبين يشعرون بالسعادة والرضا، وهذا لن يتحقق إلا بالألقاب وعندما تكون مدربا للمولودية لا يمكن أن تنافس إلى على الألقاب، فالموسم الماضي مثلا حددنا الهدف باحتلال المركز الثالث على الأقل وذلك ما تحقق ولو إلى غاية الجولة الأخيرة، وهدف هذا الموسم واضح أنه معانقة الألقاب والوصول إلى القمة وإن شاء الله سنصل إلى ذلك مع بعض".