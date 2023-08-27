تفكيك شبكتين إجراميتين لترويج المخدرات بوهران

تمكنت مصالح الشرطة بوهران مؤخرا من تفكيك شبكتين مختصتين في الإتجار غير الشرعي بالمخدرات وتوقيف خمسة أشخاص وحجز كمية من الأقراص المهلوسة والكوكايين خلال عمليتين متفرقتين، حسبما علم اليوم الأحد لدى مديرية الأمن الولائي.

وقد تمت العمليتين من طرف مصالح أمن دائرة أرزيو والأمن الحضري لحي إيسطو بوهران بناء على معلومات مفادها قيام أفراد الشبكتين بترويج هذه السموم على مستوى قطاع الاختصاص ليتم مراقبة وترصد نشاطهم المشبوه مما مكن من توقيف المشتبه فيهم بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف، وفق ما أفادت به خلية الإتصال والعلاقات العامة.

وأبرز نفس المصدر بأنه تم توقيف عناصر الشبكتين البالغ عددهم خمسة أشخاص بينهم مسبوقين قضائيا فضلا عن حجز 378 قرص مهلوس و 28.40 غرام من الكوكايين ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 690 ألف دج و مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة إضافة إلى مركبتين كانتا تستخدمان في الترويج للمخدرات.

وقد تم تحرير إجراء قضائي ضد الموقوفين سيحالون بموجبه أمام العدالة، مثلما اشير إليه.