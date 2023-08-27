انتخابات "الفاف": هؤلاء أودعوا ملف ترشحهم

بدأ المترشحون لرئاسة الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في التوجه إلى مقر "الفاف"، بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد، من أجل إيداع ملفات ترشحهم.

وكان الدولي الجزائري الأسبق، مزيان ايغيل، أول من تنقل إلى مقر "الفاف"، وأودع ملف ترشحه لدى لجنة الترشيحات.

وبعده بفترة قليلة، وصل المسير السابق في "الفاف"، وليد صادي، إلى مبنى دالي براهيم من أجل إيداع ملف ترشحه لخلافة المستقيل جهيد زفيزف.

وكان رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، آخر الواصلين وقام بإيداع ملف ترشحه قبل انتهاء المهلة المحددة مساء اليوم.

ووفق رزنامة العملية الانتخابية، التي نشرتها "الفاف" على موقعها الكتروني، فإن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح هو 27 أوت الحالي، ليتم بعدها دراسة الملفات يومي 28 و29 من نفس الشهر، قبل أن تنشر القائمة الأولية للمترشحين يوم 30 أوت 2023.

وحسب ذات المصدر، حددت فترة إيداع الطعون من 31 أوت إلى غاية 4 سبتمبر، والتي سيتم دراستها يومي 5 و6 سبتمبر، قبل أن تعلن القائمة النهائية للمترشحين يوم 7 سبتمبر 2023.

وأخيرا، سيتم التعرف على الرئيس الجديد لـ"الفاف" يوم 21 سبتمبر المقبل خلال جمعية عامة انتخابية.