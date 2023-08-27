عودة الحرائق بغابات الطارف

تدخلت أمس مصالح الحماية المدنية ومحافظة الغابات بولاية الطارف وفي بياناتها الأولية أشارت إلى اندلاع 4 مواقد دفعة واحد بعد منتصف النهار في مواقع كثيفة الغابات بكل من مجاز الكروسة في أعالي جبال المطروحة ببلدية الطارف، كاف مغيلة والمحيط الغابي لدوار رماضنية ببلدية عصفور وأيضا المحيط ألغابي لمنطقة دريدرة ببلدية الشافية في الحد الإقليمي الغابي لبلدية الزيتونة.

وفيما تواصلت عمليات الإخماد بهذه المواقع فإن هبوب الرياح من الجنوب إلى الشمال زادت في سرعة تنقل ألسنة اللهب وتوسعها وتهديدها للمشاتي بالحزام الغابي وقد وصلت حسب شهود عيان من المنطقة إلى قمة جبال بوعباد بالشافية أين أخليت وحدة للجيش، فيما طوقت تدخلات الإطفاء مسار النيران باتجاه المحطة اللاسلكية بمنطقة جبال الزيتونة.

وحسب مصادر من الوحدات العملياتية للتدخلات فإن هذه الحرائق وبحكم قوة الرياح ستتدعم بالتغطية الجوية باستعمال مهبط الحوامات بمحيط سد بوناموسة المتواجد بنقطة مركزية قريبة من جميع مواقد اللهب محل التدخلات المتواصلة خاصة وأن الدعم الجوي تدخل بحوامة للإطفاء أول أمس في إخماد حريق بجبال المطروحة وتجدد اندلاعه منتصف نهار أمس.