Des vents violents dans plusieurs willayas

Des vents violents atteignant une vitesse de 80 km/h siffleront dans plusieurs wilayas de l'intérieur du pays, a annoncé ce dimanche l'office national de météorologie dans un bulletin météo spécial.

Les wilayas concernées par ce BMS sont Msila, Biskra, Ouled Djellal, El M'Ghair et El Oued où la vitesse du vent dépassera les 80km/h.

La validité de ce BMS commencera à partir d'aujourd'hui à 17h et jusqu'à demain.

Dans une autre alerte, des vents violents seront enregistrés dans les willayas de Naama, El Bayadh, Saida, Tiaret et Djelfa.

La validité de ce BMS s'étend jusqu'à lundi matin.