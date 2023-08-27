عنابة: الطائرات لإخماد الحرائق بغاية بوغنطاس

يواصل أفراد الحماية المدنية ومديرية الغابات بولاية عنابة، منذ 24 ساعة الماضية، في إخماد الحريق المهول، الذي اندلع، عشية أمس، في حدود الساعة الحادية عشر صباحا، بغابة بوغنطاس التابعة إقليميا لبلدية اليومي بولاية عنابة.

وحسب مصادر "الخبر"، فقد استعانت مديرية الحماية المدنية بولاية عنابة، فور تصاعد السنة النيران واتساع رقعة الحريق، باتجاه المناطق الآهلة بالسكان، بالطائرات التابعة للجيش الوطني الشعبي، من أجل إخماد الحريق والتقليل من حجم وفعالية النيران، التي استطاعت بفعل الرياح القوية في التهام العشرات من الهكتارات الغابية ومحاصرة العديد من المنازل المشيدة داخل محيط غابة بوغنطاس القريب من المقبرة المركزية .

وقد شوهد على مسافة قريبة، صعود أعمدة الدخان والنيران الملتهبة، التي زادت من صعوبة إخماد النيران من طرف أعوان الحماية المدنية ومديرية الغابات، المنتشرين بمكان اندلاع الحريق، الذي تسع من خلاله الطائرات التي تم الاستعانة بها على إخماده قبل اقترابه من المواقع الآهلة بالسكان.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى مصالح مديرية الغابات بولاية عنابة، فإن عملية الإخماد للحريق المندلع في منطقة بوقنطاس والذي مازال متواصلا لحد الساعة، قد عثر أعوان الغابات في مكان اندلاع الحريق على عدد من العجلات المطاطية و قارورة بلاستيكية .

ما يوحي، حسب ما ورد في الصفحة الرسمية لمديرية الغابات لولاية عنابة، بأن الحريق مفتعل ويدخل في إطار الفعل الإجرامي.

وقد تم من خلال هذه المعطيات المتوفرة، فتح تحقيق من طرف أفراد الدرك الوطني لمعرفة الفاعلين.

وفي سياق متصل، يواصل أعوان مديرية الغابات بإقليم بلدية سيرايدي، تأهبا لأي طارئ محتمل، تنظيم دوريات مراقبة على مستوى المناطق الحساسة والغابات المحتمل أن تعرف اندلاع الحرائق بسبب موجة الحر، على غرار مناطق وادي تين، الميزاب، و برواقة وغابات عين بربر الكثيفة.