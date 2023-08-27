بجاية: وفاة امرأة اختناقا بالغاز وإنقاذ ثلاثة آخرين

توفيت اليوم الأحد، امرأة وأنقذ ثلاثة آخرين بسبب استنشاق الغاز بولاية بجاية، حسبما جاء في بيان لمصالح الحماية المدنية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية تدخلت اليوم في حدود الساعة 14سا 26 د من أجل إسعاف 04 ضحايا تتراوح أعمارهم مابين 25 و40 سنة لهم أعراض التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء على مستوى منزل سكني بمركز بنجالو، بلدية ودائرة تيشي.

وخلف الحادث وفاة امرأة وإصابة 03 آخرين، يعانون من القيء والغثيان، تم إسعافهم وتحويلهم إلى مستشفى المدينة فيما تم تحويل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى.