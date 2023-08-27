ڨالمـــة: الأمن يحجز أزيد من 1900 كبسولة مؤثرات عقلية

تمكنت قوات الشرطة القضائية لفرقة مكافحة المخدرات لأمن ولاية قالمة ، بمدينة حمام دباغ غربي الولاية ، من حجز مالايقل عن 1930 كبسولة مؤثرات عقلية ذات مصدر أجنبي ومبلغ مالي من عائدات الاتجار ، وتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26سنة و40 سنة ، ثلاثة منهم ينحدرون من ولاية الوادي والرابع من ولاية قالمة.

تمت العملية ، حسب خلية الاتصال للمديرية الولائية لأمن ولاية قالمة ، داخل أحد المساكن بمدينة حمام دباغ ، بعد ورود معلومات مفادها "وجود أشخاص مشتبه فيهم ،يحوزون كمية معتبرة من المؤثرات العقلية على مستوى المدينة ". فبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المشتبه فيهم وبشأن المسكن ، تمّ ضبط وحجز كمية المهلوسات مع المبلغ المالي من عائدات الاتجار ، وتوقيف المشتبه فيهم الذين لجأوا لإضرام النار في غرفة بالمسكن المستعمل .

تمّ تحويل المشتبه فيهم إلى المشلحة الشرطية ، حيث كوّن ضدهم ملف قضائي عن أفعال " حيازة المؤثرات العقلية شحنها وتخزينها وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة ، حيازة بضاعة حساسة قابلة للتهريب ذات مصدر أجنبي لأغراض تجارية داخل الإقليم الجمركي دون وثائق مثبتة لوضعها القانوني إزاء التشريع ، باستعمال وسيلة نقل وارتكابها من طرف أكثر من ثلاث أشخاص ووضع النار عمدا في مبنى وغرفة مستعملة للسكن".

قدّم المشتبه فيهم أمام محكمة قالمة ، التي أصدرت في حقهم أمر إيداع .