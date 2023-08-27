البويرة: استلام 2277 لوحة رقمية تحضيرا للدخول المدرسي.

استلمت مصالح مديرية التربية لولاية البويرة وفي اطار التحضير للدخول المدرسي 2023/2024 من مركز التموين بالمعدات والوسائل الديكتاتيكية 2277 لوحة رقمية.

وحسب بيان مديرية التربية فإن 23 مدرسة ابتدائية ستكون معنية بالإستفادة من حصة 2277 لوحة رقمية تحضيرا للدخول المدرسي 2023/2024،يضاف لها 69 خزان شحن بثلاثة خزانات شحن لكل مدرسة.

وأضيف أيضا أنه وفي اطار التحضير للدخول المدرسي ينتظر أيضا تجهيز 13 مدرسة أخرى خلال الأيام القليلة القادمة.

وللإشارة فإن عملية استلام المعدات كانت من طرف مدير التربية على مراح ومدير مركز التموين بالمعدات والوسائل السيد موسى أولبصير.



