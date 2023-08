AGE – FAF : Quatre candidats ont déposé leurs dossiers

La Commission électorale, élue lors de l’Assemblée générale ordinaire du 16 juin 2022, a procédé ce dimanche 27 août 2023 au siège de la Fédération algérienne de football (FAF) à Dely Ibrahim à la réception des dossiers de trois (03) candidats à la présidence de la FAF, après avoir reçu celui de M. Kaddour DIF, président du club de Hassi Bahbah (wilaya de Djelfa) qui a déposé le sien le mardi 22 août.

Arrivé à 14h35, le candidat M. Meziane IGHIL est le premier à présenter ses documents aux membres de la Commission électorale présidée, rappelons-le, par M. Ali MALEK.

Il sera suivi par M. Walid SADI à 15h10, puis M. Abdelkrim MEDAOUAR à 15h40.

En présence de M. Mounir D’BICHI, secrétaire général de la FAF et de M. Halim DJENDOUBI, secrétaire général adjoint, les membres de la Commission ont vérifié les documents introduits d’où il ressort :

M. Meziane IGHIL a déposé les dossiers de 18 membres.

M. Abdelkrim MEDAOUAR a déposé les dossiers de 17 membres.

M. Walid SADI a déposé les dossiers de 16 membres.

M. Kaddour DIF a déposé un seul dossier.

A l’issue de cette session, les membres de la Commission se sont donnés rendez-vous pour le lundi 28 août 2023 pour entamer l’examen minutieux des différents dossiers. Quant à la suite du calendrier électorale, elle s’établit comme suit :

Les 28 et 29 aout: études des dossiers de candidature déposés

Le30 aout: Publication de la liste des candidats retenus

le 31 aout et le 3 et 4 septembre jusqu'à 16h: dépôt des recours

Les 5 et 6 septembre: étude des recours

Le 7 septembre: Publication de la liste définitive des candidats éligibles

Du 21 septembre à partir de 10h: Tenue de l'Assemblée générale élective.