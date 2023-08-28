انتشال جثتي غريقين والبحث عن ثالث

سجلت مصالح الحماية المدنية حالتي وفاة غرقا تم انتشال جثث أصحابها، فيما تتواصل عملية البحث عن غريق مفقود.

وأفادت ذات المصالح في بيان لها أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة انتشل غطاسيها جثتي غريقين وتواصل البحث عن غريق مفقود. ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للوفيات غرقا منذ الفاتح جوان إلى 254 حالة منها 186 حالة في الشواطئ و68 في المجمعات المائية.

وأوضح ذات المصدر أن عدد تدخلات الجهاز الأمني لحراسة الشواطئ خلال 24 ساعة الأخيرة بلغ 635 تدخل تم إنقاذ خلالها 441 شخص من موت محقق ليرتفع عدد التدخلات منذ بداية موسم الاصطياف "17 جوان" إلى غاية صبيحة اليوم 65464 تدخل فيما بلغ عدد المنقذين 43013 شخص.