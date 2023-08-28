أسعار النفط عند هذه العتبة

ارتفعت أسعار النفط، خلال اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي؛ إذ طغت مخاوف نقص الإمدادات من كبار المنتجين على القلق من تراجع النمو الاقتصادي.

واستهلّت الأسواق تعاملاتها الصباحية على تراجع طفيف مع استمرار قلق المستثمرين بشأن وتيرة النمو الاقتصادي في الصين واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى، ما قد يضعف الطلب على الوقود.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على ارتفاع بأكثر من 1بالمائة، بعد أنباء عن عزم السعودية تمديد خفض الإنتاج الطوعي البالغ مليون برميل شهرًا إضافيًا إلى المقبل.أسعار النفط اليوم

وبحلول الساعة 06:37 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر المقبل بنسبة 0.26بالمائة (0.22 دولارًا)، لتصل إلى 84.70 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر القادم بنسبة 0.34 بالمائة (0.27 دولارًا) لتصل إلى 80.10 دولارًا للبرميل.

وارتفع خام برنت، يوم الجمعة، بنسبة 1.34 بالمائة (1.12 دولارًا)، ليصل إلى 84.48 دولارًا للبرميل، في حين صعد خام غرب تكساس نحو 0.98 بالمائة(0.78 دولارًا).