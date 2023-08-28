بن طالب إلى ليل الفرنسي (فيديو)

أعلن اليوم نادي ليل الفرنسي، ضمه للدولي الجزائري نبيل بن طالب ليكون رفقة مواطنه آدم وناس. وكشف ليل عبر موقعه الرسمي، أن الجميع في المدينة كان ينتظر عودته مجددا، وهو الذي أمضى على عقد مدته 3 سنوات، قادما من أونجيه.

وقال بن طالب:" ليل هو النادي الأول الذي أعطاني الأمل في أن أصبح لاعب كرة قدم محترفًا يومًا ما، حلمي الأساسي هو اللعب لفريق ليل، وتمثيل مدينتي، وجعل أحبائي يشعرون بالفخر، لقد كنت أنتظر هذا لفترة من الوقت، أنا سعيد للغاية وأنا في عجلة من أمري لبدء المغامرة، أنا هنا للأداء والفوز حقيقة إنه الهدف الذي أسعى إليه".

أما رئيس ليل فصرّح:" يسعدنا جدًا أن نتمكن أخيرًا من الإعلان عن عودة نبيل بن طالب بيننا، لقد كانت فترة طويلة وصعبة ومرهقة، لكننا ظللنا مصممين، وهذه التجربة ستقربنا أكثر". وأضاف:" التوقيع مع نبيل نهاية سعيدة وخبر جيد جدًا، وبعد مسيرة لعب خلالها في إنجلترا وألمانيا ومن ثم العودة إلى فرنسا حيث خاض المباريات الأوروبية، كان نبيل التعداد بصفاته

الرياضية وخبرته ورغبته".