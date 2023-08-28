تلمسان: تفكيك شبكة مختصة في السرقة

تمكنت عناصر الأمن الحضري التاسع التابع لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة مختصة في سرقة المساكن وكذا مؤسستين عمومية تربوية ودار الشباب بمدينة تلمسان.

وعلى إثر شكاوى وردت إلى ذات المصالح تم فتح تحقيق في شأنها، و بعد مباشرة التحريات و استغلال المعلومات تم تحديد هوية المشتبه فيهم و توقيفهم خلال فترة زمنية وجيزة، و هم أربعة أشخاص ثلاثة منهم مسبوقين قضائيا، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان تم استصدار إذن بالتفتيش و استرجاع الأغراض المسروقة متمثلة في أجهزة إلكترونية منزلية مختلفة الأنواع و الأحجام و أواني و أغراض مختلفة، أما بخصوص المؤسسة التربوية تم استرجاع 03 أجهزة حاسوب و ملحقاتها مسروقة، في حين تم استرجاع عتاد و آلات قطع الخشب و الحديد على إثر عملية السرقة التي طالت دار الشباب، كما تم استرجاع أغراض مسروقة كانت محل شكوى لدى مصالح الأمن الحضري العاشر. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.