سحب جميع أدوية شركة "هوب فارما"

أعلنت الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية في الجزائر، عن سحب كل أدوية شركة "Hupp Pharma هوب فارما".

وفي بيان للوكالة، أفادت أنه "عملا بأحكام القانون 11/18 الصادر في 2 جويلية 2018 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 10/190 المؤرخ في 3 جويلية 2019، وذلك بعد القرار الوزاري المتضمن الإغلاق المؤقت للشركة، وبموجب ذلك أمرت الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية بسحب جميع حصص الأدوية الموجودة في الصيدليات المصنعة من قبل شركة هوب فارما، لعدم احترامها قواعد الممارسات الحسنة ومعايير الجودة في تصنيع الدواء.

وقد كانت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قررت غلق مصانع الدواء المتخصصة في تصنيع المواد الصيدلانية الموجهة للطب البشري " ش.ذ.م.م هوب فارما SARL#HUPP_PHARM مؤقتا، الكائن مقرها بالمنطقة الصناعية في قسنطينة، بداية من يوم 24 أوت 2023 بسبب عدم احترام قواعد الممارسات الحسنة لتصنيع الدواء.