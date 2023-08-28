الجلفة: توقيف ثلاثة أشخاص وحجز مهلوسات

تمكن عناصر فرقة مكافحة الإتجار الغير مشروع بالمخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة، من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم ما بين 25 و40 سنة، لتورطهم في تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية حيازة ونقل وتخزين المؤثرات العقلية قصد البيع والمتاجرة، التهريب الدولي لسلع ذات منشأ أجنبي باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة.

العملية جاءت على إثر تلقي عناصر ذات الفرقة لمعلومات جد مؤكدة، مفادها عبور كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قطاع الاختصاص قادمة من إحدى الولايات الجنوبية باتجاه الشمال على متن مركبتين، ليتم بعد تأكيد صحة المعلومات نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف المركبتين على متنهما كمية إجمالية من المؤثرات العقلية قدرها 2850 كبسولة مؤثر عقلي ومجموعة من الهواتف النقالة كان أفراد الشبكة يستعملونها في عملية التواصل بينهما، مع حجز مبلغ مالي قيمته واحد وتسعون مليون سنتيم ومئتي ألف سنتيم (912000 دج) من عائدات الترويج بالإضافة الى حجز المركبتين .

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق أنجز ملف جزائي بخصوص قضية حيازة وشحن وتخزين مؤثرات عقلية، بطريقة غير شرعية قصد البيع والمتاجرة، التهريب الدولي لسلع ذات منشأ أجنبي، باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة مع تقديم المعنيين أمام محكمة الجلفة.