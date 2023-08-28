أمن ڨالمة يطيح بامرأتين سلبتا مصوغات ومبالغ مالية

أطاحت قوات الشرطة القضائية للفرقة الجنائية بأمن ولاية ڨالمة، بثلاثة أشخاص، وهم امرأتان وشاب، يبلغون من العمر بين 30 و61 سنة، على خلفية "النسبة والاحتيال باستعمال السحر والشعوذة " على إحدى الضحايا، وهي امرأة من عائلة ميسورة بمدينة ڨالمة ، أين سلبوا منها كمية جد معتبرة من المصوغات من المعدن النفيس ومبالغ مالية معتبرة، حسبما أعلنته خلية الاتصال لأمن ولاية ڨالمة.

وذكرتك مصادر متطابقة، أن إحدى المشتبه فيهما، موظفة بمصلحة إدارية عمومية، وأن قيمة المسلوبات من الأموال في حدود نحو 04 ملايير سنتيم.

وقالت خلية الإعلام لأمن ولاية ڨالمة، صباح اليوم الإثنين، أن المشتبه فيهم الذين حولوا إلى المصلحة الشرطية، عقل توقيفهم، كون ضدهم ملف قضائي عن أفعال" تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال للاستيلاء على أموال الغير بطريقة غير مشروعة، باستعمال طقوس السحر والشعوذة". وقد تم تقديمهم أمام محكمة ڨالمة، أين صدر في حق اثنين منهم أمر إيداع داخل المؤسسة العقابية، فيما تم وضع المشتبه فيه الثالث، تحت الرقابة القضائية.