إنتراخت يرفع من عرضه المالي لضم لاعب " الخضر"

كشف تقرير فرنسي اليوم الإثنين، أن مفاوضات انتقال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الدوري الألماني تسير في الطريق الصحيح.

ووفق لموقع "فوت ميركاتو"، ونقلا عن Violets.com فإن نادي إنتراخت فرانكفورت قريب جدا من إنهاء صفقة انتقال الدولي الجزائري فارس شايبي إلى صفوفه خاصة وأن الفريق الألماني بحاجة إلى اللاعب.

وأضاف المصدر ذاته، أن إدارة إنتراخت ستزيد عرضها الأولي المقدر بـ 10 ملايين يورو+6 ملايين يورو كمكافآت إلى عرض آخر يصل ما بين 15 و20 مليون يورو.

وختم" فوت ميركاتو"، بأن رحيل شايبي خسارة للدوري الفرنسي، لكن بالمقابل فإن المداخيل المالية لتولوز ستتضاعف.