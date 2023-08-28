غليزان: توقيف شاب بحوزته 360 كبسولة

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة سيدي أمحمد بن علي في غليزان من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، وبحوزته 360 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين.

حيث جاءت العملية بناء على الاستغلال الجيد للمعلومات المتعلقة بوجود مشتبه فيه يحوز على كمية من المؤثرات العقلية بصدد نقلها إلى أحد زبائنه على متن مركبته قصد ترويجها في أوساط الشباب على مستوى مدينة بمدينة سيدي أمحمد بن علي. وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيفه على متن مركبة من نوع رونو كليو، وبحوزته (360) كبسولة من نوع بريقابالين 300 ملغ كانت موضوعة في كيس بلاستيكي أسود اللون بداخل القميص الذي كان يرتديه.

وفي سياق منفصل، تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بأمن الولاية خلال دورياتها اليومية لتأمين الأشخاص والممتلكات من وضع حد لشخصين يحترفان السرقة بالعنف تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض، والتي طالت هواتف نقالة، ومبلغ مالي، والتي راح ضحيتها 04 أشخاص.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام العدالة.