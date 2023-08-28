سيدي بلعباس: وفاة شخص في حادث مرور

لقي شخص مصرعه صبيحة اليوم الإثنين في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 95 الرابط بين بلديتي رجم دموش ورأس الماء بولاية سيدي بلعباس

و تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة رأس الماء صبيحة اليوم في حدود الساعة 11 سا و 05 دقائق من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 95 الرابط بين بلديتي رجم دموش و رأس الماء نتج عن تصادم عنيف بين سيارة سياحية و شاحنة نصف مقطورة أدى إلى وفاة سائق السيارة في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة .

بعد اتخاذ الإجراءات من قبل الجهات المختصة تمّ تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى رأس الماء.