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سيدي بلعباس: وفاة شخص في حادث مرور

مجتمع
28 أوت 2023 ()
ع. الرخاء
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لقي شخص مصرعه صبيحة اليوم الإثنين في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 95 الرابط بين بلديتي رجم دموش ورأس الماء بولاية سيدي بلعباس

و تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة رأس الماء صبيحة اليوم في حدود الساعة 11 سا و 05 دقائق من أجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 95 الرابط بين بلديتي رجم دموش و رأس الماء نتج عن تصادم عنيف بين سيارة سياحية و شاحنة نصف مقطورة أدى إلى وفاة سائق السيارة في عين المكان من جنس ذكر يبلغ من العمر 60 سنة .

 بعد اتخاذ الإجراءات من قبل الجهات المختصة تمّ تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى رأس الماء.

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