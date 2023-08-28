سوناطراك تطلق مسابقة توظيف في ورقلة

أشرفت صباح اليوم الاثنين لجنة تابعة للمديرية العامة لشركة سوناطراك بجامعة قاصدي مرباح بورقلة قطب 2، على تنظيم فحص مهني لتوظيف 375 طالب عمل.

وحسب بيان صادر عن خلية الاعلام والاتصال لولاية ورقلة، فإن الفحص المهني سيقام أيام 28 و29 و30 من الشهر الجاري ويشمل إجمالا 2287 مترشح كلهم من أبناء الولاية في تخصصات مختلفة.

وأوضح نفس البيان، أن المسابقة في يومها الأول جرت في ظروف عادية وسادها تحكيم منظم مع تغطية أمنية لهذا الاستحقاق، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حضور ومشاركة 282 المبرمجين من أصل 373 في الفترة الصباحية أي نسبة 75,60 بالمائة.