نقل مجاني للطلبة الجامعيين عبر الميترو والترامواي

أعلن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، اليوم الإثنين، عن إبرام اتفاقية مع شركة "سيترام" لنقل الطلبة مجانا عبر الميترو و الترامواي وهذا عبر 7 ولايات.

وأفاد بيان ديوان الخدمات الجامعية، أنه "في اطار مساعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والديوان الوطني للخدمات الجامعية. لتطوير وتحسين الخدمات الجامعية المقدمة للطلبة. تم ابرم اتفاقية مع شركة سيترام للنقل عبر الميترو والترامواي في 7 ولايات. وهي كل من الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، سطيف، ورقلة، بلعباس ومستغانم التي تحوز على خدمة الترامواي والمترو، تقتضي بالسماح بالنقل المجاني للطلبة المقيمين".

وأوضح البيان أن هذه "الاتفاقية ستسمح بالنقل المجاني للطلبة المقيمين وهذا بعد دفع ملف إداري الكترونيا إلى مديريات الخدمات المعنية التى بدورها ستتكفل بتسخير بطاقات خاصة مع شركة "سيترام"، وستكون هذه الخدمة حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي في جميع المدن الجامعية المذكورة.