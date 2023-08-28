الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في المتاجرة بالمواد التبغية بالشلف

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، بحر الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 7 أشخاص تنشط في التهريب والتقليد والمتاجرة بالمواد التبغية بطريقة غير شرعية وتبييض الأموال بولاية الشلف، حسب ما أورده اليوم الاثنين بيان لمصالح الأمن الوطني.

وأوضح نفس المصدر أن التحريات في هذه القضية مكنت عناصر المصلحة المركزية من توقيف 5 أشخاص من عناصر الشبكة، فيما يتواجد شخصان آخران في حالة فرار.

كما أسفرت العملية --يضيف البيان-- عن "حجز 34028 علبة سجائر من مختلف العلامات، 270239 وحدة من التبغ (شمة) 1200 قطعة فحم خاصة بالشيشة ومبلغ مالي يقدر بـ 1 مليار و400 مليون سنتيم".

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف عن "جناية التهريب والمساس بالاقتصاد الوطني والصحة العامة وجنحة المضاربة وتبييض الأموال".