خط الجزائر- تقرت: توقف استثنائي ببسكرة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الاثنين، عن توقف قطار "الجزائر العاصمة – تقرت"، بمحطة بسكرة، بشكل استثنائي.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن هذا التوقف الإستثنائي بمحطة لسكرة راجع إلى التقلبات الجوية الأخيرة والرياح القوية التي عصفت بالجنوب الشرقي للبلاد، مما أدى إلى تراكم الرمال على خط السكة الحديدية في منطقة تامرنة ما بين النقطتين الكيلومتريتين (PK180+000) و (PK193+000).

هذا وتتقدم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الظرف الاستثنائي الخارج عن إرادتها، وتؤكد بأن فرقها المختصة مجندة لرفع الرمال وتحرير السكة، من أجل السماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.