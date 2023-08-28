الموافقة على اعتماد سفراء جدد للجزائر لدى عدة دول

وافقت حكومة مدغشقر على تعيين فيلالي غويني سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مدغشقر، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الاثنين.

و أضاف المصدر أن الحكومة السويدية وافقت أيضا على تعيين صديق سعودي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة السويد.

كما وافقت حكومة تيمور الشرقية على تعيين نور الدين بن فريحة، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى تيمور الشرقية مع الإقامة بكانبيرا.