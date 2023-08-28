انطلاق التحويلات الجامعية غدا

تنطلق، غدا الثلاثاء، عملية إيداع طلبات التحويلات الجامعية للطلبة عبر رابط خاص على الأرضية الرقمية "بروغرس" إلى غاية 1 سبتمبر المقبل، حيث سيتم معالجة هذه الطلبات من طرف المؤسسات الجامعية في الفترة الممتدة بين 2 إلى 4 سبتمبر 2023 وفقا للمعدلات الدنيا التي أفرزتها المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات وأيضا المقاعد البيداغوجية المتاحة على أن يعلن عن النتائج عبر نفس الأرضية يوم 5 سبتمبر، ليتسنى للطلبة، بعدها، القيام بالتسجيلات النهائية من 6 سبتمبر إلى 8 من نفس الشهر.

أمرت وزارة التعليم العالي مديري المؤسسات الجامعية باتخاذ كل التدابير الضرورية للتكفل بكل حالات التحويل، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط البيداغوجية وقدرات الإيواء بالتشاور مع مصالح الخدمات الجامعية، مؤكدة أن "كل تسجيل مخالف لأحكام هذا المنشور يعتبر ملغى".

ودعت الوزارة حاملي شهادة البكالوريا 2023، من الراغبين في تغيير التوجيه في نفس المؤسسة أو نحو مؤسسة أخرى في نفس المدينة الجامعية أو مؤسسة أخرى تابعة لمدينة جامعية أخرى، إلى إيداع طلبات التحويل حصريا عبر الخط على الأرضية الرقمية "بروغرس". وأشارت إلى أنه سيتم إعلام المترشحين المعنيين من خلال نفس الأرضية بنتائج معالجة طلباتهم، وفق رزنامة خاصة. وفيما يخص شروط معالجة حالات التحويل الخاصة، التي يتعين على مديري المؤسسات الجامعية البت فيها، حددت الوصاية معايير أساسية وفقا للمعدلات الدنيا التي أفرزتها المعالجة المعلوماتية لبطاقة الرغبات، إضافة إلى المقاعد البيداغوجية المتاحة، فيما يتم إعلام المترشحين من خلال نفس الأرضية بنتائج معالجة طلباتهم من طرف مؤسسات التعليم العالي مساء 5 سبتمبر المقبل، لتنطلق التسجيلات النهائية عبر أرضية "بروغرس" من 6 إلى 8 سبتمبر .

هذا ما تضمنه المنشور رقم 2 الصادر في 10 أوت 2023، المحدد لشروط معالجة حالات التحويل الخاصة بعنوان السنة الجامعية 2023/2024، حيث تطرق إلى كيفيات معالجة طلبات التحويل الخاصة. ولا يمكن لحامل شهادة البكالوريا، الذي أكمل إجراءات التسجيل، بناء على هذا المنشور، إيداع طلب التحويل إلا بعد استكمال إجراءات التسجيل عبر الأرضية الرقمية "بروغرس" على مستوى مؤسسة التوجيه الأول.

أما بخصوص الراغبين في تغيير التوجيه في نفس المؤسسة فعليهم إدراج طلب تغيير التوجيه عبر نفس الأرضية، يحدد من خلاله التكوين المرغوب فيه، على أن تتم معالجة هذا الطلب حصريا عبر الخط من طرف المؤسسة المعنية، وتعد موافقة مدير المؤسسة ضرورية للمصادقة على هذا التغيير.

في سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة أنه على الراغبين في التحويل نحو مؤسسة أخرى، في نفس المدينة الجامعية، إدراج طلب التحويل عبر الأرضية نحو مؤسسة تابعة لنفس المدينة الجامعية لمؤسسة توجهه الأصلية، حيث لا يخضع الطلب، في هذه الحالة، لشرط تغيير الإقامة، غير أن موافقة مديري المؤسستين، سواء المستقبلة أو الأصلية، تعد ضرورية للمصادقة على هذا التحويل.

غير أن الراغبين في التحويل نحو مؤسسة أخرى، تابعة لمدينة جامعية أخرى، مطالبون بتبرير طلب التحويل بوثيقة رسمية كتغيير مكان الإقامة، ولا يتم هذا التحويل إلا بعد القيام بإجراءات التسجيل في مؤسسة التوجيه الأولى، حيث يقوم المعني بإدراج طلبه الذي يوضح من خلاله المؤسسة المستقبلة المرغوب فيها، كما يودع أيضا الوثائق الثبوتية على أرضية "بروغرس"، لتتأكد المؤسسة المستقبلة من صحة هذه الوثائق أثناء التسجيل النهائي.

وتخضع الاستجابة لهذا الطلب لموافقة مديري المؤسستين الجامعيتين، المستقبلة والأصلية، شريطة احترام المعدل الأدنى للالتحاق بالشعبة المطلوبة، وبعد أن يتم منح هذا التوجيه الجديد عبر نفس الأرضية يقوم الطالب بدفع حقوق التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، كون "التوجيه الجديد إلى المؤسسة المستقبلة لا يصبح فعليا إلا بعد دفع رسوم التسجيل".

أما بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الجدد، الذين لم يقوموا بإجراءات التسجيل الأولي أو الذين لم يستكملوا إجراءات المرحلة الثانية، فهم ملزمون بالاطلاع على قائمة المعدلات الدنيا التي أفرزتها المعالجة المعلوماتية لاختيار تكوين يستجيب للمعدل المتحصل عليه في البكالوريا أو معدله الموزون قبل التوجه نحو مؤسسة تضمن هذا التكوين واقعة في دائرته الجغرافية.

وفي هذه الحالة، يضيف المنشور، يمكن لمدير المؤسسة الجامعية "على ضوء المقاعد البيداغوجية المتاحة" السماح لحامل شهادة البكالوريا بالتسجيل لمزاولة التكوين المختار أو في تكوين آخر مسموح له الالتحاق به.