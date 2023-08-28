معسكر: انتشال جثة امرأة من داخل بئر

انتشل أعوان الحماية المدنية اليوم الاثنين جثة امرأة من داخل بئر عميقة بمنطقة "سيدي بن يخلف" ببلدية ماوسة (معسكر)، حسبما جاء في بيان لمديرية ذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لمعسكر مدعمة بفرقتي البحث والإنقاذ في الأماكن الوعرة والغطس قاموا بانتشال جثة الضحية لتي تبلغ من العمر 40 سنة من داخل بئر بعمق 25 متر بها ثلاثة أمتار من الماء.

وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لغريس وفق ذات البيان.

ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول أسباب وفاة هذه المرأة.