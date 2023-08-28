ڨالمة: الدرك يوقف شابا بحوزته سيف تقليدي

أوقف أعوان فرقة الأمن والتحري للفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بومهرة أحمد بڨالمة ، شابا في ال35 من العمر، على خلفية حمل سلاح أبيض محظور (سيف تقليدي) دون مبرر شرعي، وقدمته أمام الجهات القضائية بڨالمة التي أدانته بالحبس النافذ وغرامة مالية. استنادا إلى خلية إعلام المجموعة الإقليمية الدرك الوطني بولاية ڨالمة ، فقد تمت العملية بعد تلقي مركز العملات بمقر المجموعة الإقليمية بعاصمة الولاية مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الأخضر1055، عن وجود شخص يحمل سيفا من الحجم الكبير وسط الطريق الوطني رقم في بقرية شرفة أحمد التابعة لبلدية بومهرة. وقد يارعت مصالح الفرقة إلى تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان ، أين عثروا على المنبه فيه مستلقى بجانب شجرة على فارغة الطريق وبحوزته سيف كبير الحجم ركوب حوالي 60 سن حسب المصدرنفسه. وقد تم توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مفر الفرقة لايتكمال التحقيق معه، ثم قدم أمام الجهاة القضائية بڨالمة، التي حكمت عليه يعلم حبيت نافذا مع الإيداع، وغرامة مالية بقيمة عشرين ألف دينارا جزائريا.