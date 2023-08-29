وفاة شخصين وإصابة آخرين في حادثي مرور

توفي شخصان وأصيب ستة آخرون في حادثي مرور وقعا صبيحة اليوم الثلاثاء وبعد منتصف ليلة البارحة بولايتي غليزان وتيبازة.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية إن مصالحها بولاية غليزان تدخلت صبيحة هذا الثلاثاء في تمام الساعة السادسة وأربع وأربعين دقيقة (06:44) من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 23 في شطره العابر لقرية كناندة التابعة إقليميا لبلدية سيدي لزرق بدائرة منداس.

وأضاف نفس المصدر أن الحادث المروري خلف وفاة شخص من جنس أنثى تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث وإصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وفي ولاية تيبازة توفي شخص وأصيب اثنان آخران بجروح في حادث مرور وقع منتصف ليلة البارحة وواحد وخمسين دقيقة (00:51) نجم عن اصطدام بين سيارة ودراجة نارية على مستوى الطريق الوطني رقم 11 ببلدية ودائرة بو اسماعيل.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية أن إسعافاتها نقلت جثة المتوفي وهو شاب يبلغ من العمر 32 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث، وقدمت الإسعافات الأولية بعين المكان للمصابين البالغين من العمر 25 و35 سنة، قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي.