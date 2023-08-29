أسعار النفط تستقر عند بداية التعاملات

استقرت أسعار النفط، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من اتخاذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارًا بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

أشارت تقارير إعلامية متخصصة في الطاقة إلى المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب على النفط، بسبب المخاوف من تأثير عاصفة استوائية قبالة سواحل خليج المكسيك في مستويات العرض في الأسواق.

يُشار إلى أن أسعار النفط كانت قد اختتمت تعاملاتها الأسبوع الماضي، يوم الجمعة 25 أغسطس، على ارتفاع بأكثر من 1 بالمائة، وذلك بعد تداول أنباء عن اعتزام المملكة العربية السعودية تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل لمدة شهر إضافي إلى نهاية أكتوبر المقبل.

وبحلول الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش استقرت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أكتوبر المقبل عند 84.42 دولارًا للبرميل، وهي مستويات إغلاق يوم أمس الإثنين نفسها، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

في الوقت نفسه، تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر القادم بنحو سِنْتيْن، إلى 80.08 دولارًا للبرميل.

وينتظر المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية الرئيسة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، التي ستساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة خلال العامين الجاري والمقبل.