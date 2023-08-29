انخفاض الدولار يرفع أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها لليوم الثاني، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع انخفاض العملة الأمريكية، إذ حققت أكثر من 5 دولارات في مستهل الجلسات.

وحسب تقارير إعلامية، فإن أسعار المعدن الأصفر حققت مكاسبها الأولى في ثلاث جلسات في ختام تعاملات أمس الإثنين، بعد تراجع العملة الأمريكية، الذي أعقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة مجددًا لمواجهة التضخم.

يُشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد أنهت تعاملاتها، في ختام تداولات الجمعة 25 أوت، متراجعة بأكثر من 7 دولارات، متأثرة بتصريحات باول، وعلى الرغم من ذلك سجلت مكاسب أسبوعية ملحوظة، وما زالت مرتفعة للغاية.

وبحلول الساعة 7:00 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.2 بالمائة، أي بنحو 5.2 دولارًا، لتصل إلى 1950.60 دولارًا للأوقية.

كما ارتفعت عقود التسليم الفوري للذهب بنحو 0.10 بالمائة، لتسجل 1922.03 دولارًا للأوقية.

وزادت الأسعار الفورية لمعدن الفضة بنسبة 0.26 بالمائة إلى 24.67 دولارًا للأوقية، في حين انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.13 بالمائة، ليصل إلى 970.24 دولارًا للأوقية، كما زاد سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.33 بالمائة، ليسجل 1254.15 دولارًا للأوقية.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسة بنسبة 0.07 بالمائة، ليصل إلى 103.927 نقطة.