الصحة: استعراض فرص التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية

استعرض وزير الصحة، عبد الحق سايحي، لدى استقباله لسفير جمهورية كوريا الجنوبية بالجزائر، يو كي-جون، فرص التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية في مجال الصحة، حسب ما أفاد به، اليوم الثلاثاء، بيان لذات الوزارة.

وأوضح البيان أنه خلال اللقاء الذي جرى أمس الإثنين، استعرض الطرفان "واقع التعاون بين الجزائر وكوريا الجنوبية في القطاع الصحي، كما تطرقا إلى فرص الشراكة المتاحة مع الإشادة بضرورة ترقيتها ودعمها مستقبلا".

وبالمناسبة، نوه وزير الصحة بالعلاقات التي تجمع البلدين، حيث أعرب عن "استعداد السلطات الجزائرية لدعم هذه الشراكة في شتى مجالات القطاع، سيما فيما يخص التكوين والوقاية وكذا الرقمنة التي تعد جمهورية كوريا الجنوبية من الدول الرائدة في هذا المجال، كما اقترح إمكانية الاستثمار في الجزائر".

من جهته يضيف نفس المصدر، أكد سفير كوريا الجنوبية "حرص بلاده على رفع مستوى علاقات الشراكة والتعاون الثنائي بما يخدم مصلحة البلدين"، مشيرا إلى أن الجزائر "شريكا استراتيجيا في إفريقيا".

وفي ذات الصدد، اتفق الطرفان على "مواصلة العمل التنسيقي من خلال تعيين فريق عمل مشترك لتحضير وإعداد مذكرة تفاهم ليتم إمضاءها في أقرب وقت"، مثلما جاء في البيان.