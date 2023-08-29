اتحاد الجزائر يستقبل في هذا الملعب

كشف المناجير الرياضي لاتحاد الجزائر، توفيق قريشي، عن الملعب الذي اختاره النادي من أجل استقبال منافسيه الموسم المقبل.

وأدلى قريشي بتصريح إلى الصفحة الرسمية للنادي على "فايسبوك" قائلا: "بالنسبة لاستقبال منافسينا في البطولة الوطنية، تلقينا وعدا من السلطات أن فريق اتحاد الجزائر سيستقبل في ملعب 5 جويلية".

وحسب ذات المتحدث فإن الملعب ليس جاهزا حاليا ويشهد أشغال إعادة تهيئة ستستمر إلى غاية نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف قريشي أن بطل كأس "الكاف" سيستقبل في ملعب الدار البيضاء إلى غاية نهاية الأشغال بملعب 5 جويلية.

للتذكير فإن ملعب عمر حمادي ببولوغين، المعقل التاريخي لأبناء "سوسطارة"، مغلق بناء على تقرير الخبرة، الذي أعدته مصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، والتي كشفت أن المدرجات في حالة سيئة تهدد حياة المناصرين، حيث اضطر النادي العاصمي إلى الاستقبال في ثلاثة ملاعب مختلفة الموسم الماضي هي الدار البيضاء، 5 جويلية والرويبة.