مولودية وهران: مضوي يحدد الأولويات

أكد المدرب الجديد لفريق مولودية وهران خير الدين مضوي اليوم الثلاثاء أن الأولوية حاليا هي لرفع عقوبة المنع من الاستقدامات التي فرضها الاتحادان الجزائري والدولي على ناديه الناشط في الرابطة الأولى لكرة القدم.

وقال التقني ابن سطيف في تصريح مصور لخلية الإعلام التابعة للمولودية أن ''العمل على إلغاء عقوبة المنع من الانتدابات تعتبر أولوية قصوى'' بالنسبة للنادي، مشددا على ضرورة تدعيم التشكيلة الحالية، سيما وأنها عرفت مغادرة بعض اللاعبين لها.

وحل مضوي مساء أمس بوهران لمباشرة عمله على رأس العارضة الفنية لـ ''الحمراوة'' بعد تعيينه في هذا المنصب، نهاية الأسبوع الفارط، من طرف المالك الجديد للنادي، أي شركة ''هيبروك'' للنقل البحري للمحروقات.

واعترف ذات المدرب، الذي سيخوض بالمناسبة ثاني تجربة له بالنادي الوهراني بعدما سبق له وأن دربه في موسم 2021-2022، بصعوبة إلغاء العقوبة المسلطة على إدارة ناديه من طرف الهيئتين الكرويتين الوطنية والدولية، وذلك على خلفية الشكاوى المقدمة من طرف لاعبين ومدربين سابقين محليين وأجانب لعدم نيلهم مستحقاتهم المالية من طرف الإدارات السابقة لتشكيلة ''الباهية''.

وأضاف: ''ومع ذلك، فإن الإدارة الجديدة للنادي أبدت نواياها الواضحة من أجل حل هذا الإشكال العويص لتدعيم الفريق بلاعبين جدد قبل 10 سبتمبر المقبل، تاريخ غلق سوق الانتدابات الصيفية''.

وفضلا عن هذا العائق، فإن خليفة عمر بلعطوي على رأس العارضة الفنية لـ ''الحمراوة'' أشار إلى وجود صعوبات إدارية أخرى تؤثر على السير الحسن لتحضيرات الموسم الكروي الجديد وناجمة عن انتقال النادي إلى ملكية ''هيبروك''، حيث أن إتمام الإجراءات القانونية والإدارية التي تسمح للمكتب المسير الجديد بممارسة صلاحياته ومن بينها إمضاء العقود ''تتطلب بعض الوقت''، على حد تعبيره.

ليس هذا فحسب، لأن الفريق سجل كذلك تأخرا محسوسا في الشروع في تدريباته تحسبا للموسم الجديد، وهو ما تأسف له مضوي الذي عاين تشكيلته الجديدة خلال التدريبات المسائية ليوم أمس بالميدان الملحق للمركب الأولمبي ميلود هدفي، حيث كان مرفوقا بالمدير العام بالنيابة لـ ''هيبروك''، عبد الناصر بهلولي.

وتابع مدرب شباب قسنطينة (الرابطة الأولى) خلال الموسم الفارط قائلا: ''ندرك حجم الصعوبات التي تنتظرنا، لأن الموسم المقبل سيكون بمثابة موسما انتقاليا بعد التغييرات التي طرأت على النادي من الجانب الإداري. سنسعى للتعامل مع الوضعية الجديدة بذكاء، آملين في مساندة الأنصار لنا، حيث أدعوهم إلى الصبر على فريقهم، سيما في بداية الموسم الذي سيكون معقدا بسبب تأخر التحضيرات''.

وتحسبا لانطلاق البطولة، التي ستلعب جولتها الأولى يوم 15 سبتمبر المقبل، برمج مضوي تربصا مغلقا لتشكيلته التي تدعمت لحد الآن بأربعة لاعبين جدد ينتظرون تأهيلهم، يدوم عشرة أيام، مثلما أخبر به.