Les services météorologiques prévoient de fortes pluies dans le sud du pays.

Le bulletin classé jaune précise que les précipitations de 20mm concenreront de 15h à 00h les wilayas de Timimoun, In Guezzam,Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, El Ménéa , In Salah et Adrar.