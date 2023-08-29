كشف ربيع باجي مدير قسم الاستكشافات بمجمع سوناطراك بأن عمليات الحفر الجارية منذ مطلع سنة 2023 مكنت من اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول خلال السداسي الأول من العام الجاري.

وقال باجي في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الثلاثاء، إن معظم هذه الاستكشافات تقع بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج، وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات وستعلن عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية.

وأضاف ذات المصدر بأن سوناطراك تتميز بنجاعة الاكتشافات من حيث انخفاض كلفة البرميل الواحد المستكشف والتي لا تتجاوز 01 دولار مقارنة بنظيراتها في مناطق عدة من العالم والتي تصل في بعض الأحيان إلى حدود 08 دولارات.

وأوضح ضيف الإذاعة بأن الشركة برمجت ضمن مخططها السنوي حفر 45 بئرا عبر كل مناطق الوطن عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد باستخدام أحدث التكنولوجيات وتم لحد الآن الانتهاء من حفر 23 بئرا على أن تستكمل عمليات الحفر المتبقية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية.

من جهة أخرى، كشف ربيع باجي مدير قسم الاستكشافات بشركة سوناطراك بأن الشركة تخطط لإنجاز مركز للمعالجة وتحليل المعطيات والحسابات في أقرب الآجال مما سيساهم في رفع قدرات المؤسسة في مجال سرعة معالجة الكم الضخم من المعلومات المتدفقة في إطار عمليات المسح والاستكشاف ثلاثية الأبعاد.